Запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из России сравнили с выстрелом себе в ногу

Дипломат сравнила решение литовских властей с «выстрелом себе в ногу», который республика сделала в попытке получить очередную похвалу своих «заокеанских покровителей».

Захарова добавила, что Россия примет ответные меры на недружественные шаги соседней страны. Но сам запрет на оставшихся экономических отношениях никак не скажется «Общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%. Поэтому каких-либо заметных негативных последствий санкций для нашей экономики очевидно не будет», - резюмировала представитель МИД.

Правительство Литвы одобрило перечень запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии в конце мая этого года. В список вошли более 2,8 тысяч наименований сельскохозяйственных продуктов и животных кормов.

При это еще в конце февраля президент республики Гитанас Науседа признавал, что санкции не оказали на Россию никакого влияния. Он пояснил, что пришел к таким выводам после изучения данных об экономике страны.