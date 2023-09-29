Запрет Латвией русского языка в СМИ назвали дискриминацией и шовинизмом

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Сейм Латвии утвердил 28 сентября новую концепцию национальной безопасности. По ней латвийским СМИ запретили вещать на русском языке с 1 января 2026 года.

По словам Захаровой, власти Латвии на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в республике продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке. Решение приняли в стране, где русский язык остается основным средством общения для 40% людей, указала дипломат.

«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии», - заявила представитель МИД России.

Очередной выпад Латвии в противостоянии русскоязычному населению показывает бессилие властей балтийской страны в построении истинно демократического и инклюзивного общества, резюмировала Захарова.

Депутат парламента латвийского города Елгава Андрей Пагор ранее сообщил о девочке, которую заставляли в детсаду приседать за каждое русское слово. По словам Пагора, такое наказание негативно сказалось на психологическом состоянии ребенка.

Решение Латвии запретить русский язык в СМИ - дискриминация и шовинизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликовала пресс-служба ведомства.