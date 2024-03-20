Запрет Греции на участие россиян в праздновании Дня независимости назвали позором

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«В связи с национальным праздником 25 марта просим вас на ваши мероприятия не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси», - указали в письме.

Авторы опубликованного на сайте материла назвали директиву министра национальным позором.

«Россия всегда занимала видное место в праздновании 25 марта», - отметили в статье издание.

Ранее Герапетритис заявил, что положение Украины после полутора лет конфликта ужасное. Западу нужно быть решительнее в оказании помощи Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства Греции.