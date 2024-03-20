Запрет Греции на участие россиян в праздновании Дня независимости назвали позором
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис направил дипломатическим и консульским органам страны письмо с запретом приглашать представителей России и Белоруссии на День независимости 25 марта. Об этом сообщил портал Newsbreak.gr.
«В связи с национальным праздником 25 марта просим вас на ваши мероприятия не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси», - указали в письме.
Авторы опубликованного на сайте материла назвали директиву министра национальным позором.
«Россия всегда занимала видное место в праздновании 25 марта», - отметили в статье издание.
Ранее Герапетритис заявил, что положение Украины после полутора лет конфликта ужасное. Западу нужно быть решительнее в оказании помощи Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства Греции.