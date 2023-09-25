Заповедник нацистских карателей. Канада пригрела змею и дала ей набраться сил

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Просто эти упыри нужны были для того, чтобы подонки продолжали свое дело. Да и не только украинские - немецкие нацисты тоже находили в Канаде теплый прием. А в США многие из них получали и хорошо оплачиваемые рабочие места в ЦРУ. Ценные кадры, такими не разбрасываются.

И нечего теперь удивляться, что нацистская гадина снова подняла голову - ее пригрели, подлечили и откормили. И было только вопросом времени, когда она снова откроет свою омерзительную пасть.

И вот эти извинения, что якобы не знали, кто такой Гунько - они от лукавого. Знали все прекрасно. С 1944 года, когда эта мразь начала в товарных количествах переезжать в Канаду.

В парламент Канады пригласили Ярослава Хунку - ветерана дивизии СС «Галичина». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» пояснил Telegram-каналу «360», что удивляться здесь нечему: страна давно стало приютом для полицаев, карателей и палачей из немецких концлагерей.

Просто эти упыри нужны были для того, чтобы подонки продолжали свое дело. Да и не только украинские - немецкие нацисты тоже находили в Канаде теплый прием. А в США многие из них получали и хорошо оплачиваемые рабочие места в ЦРУ. Ценные кадры, такими не разбрасываются.

И нечего теперь удивляться, что нацистская гадина снова подняла голову - ее пригрели, подлечили и откормили. И было только вопросом времени, когда она снова откроет свою омерзительную пасть.

Нацист Гунько (прежняя фамилия Ярослава Хунка - прим. ред.) в канадском парламенте - тоже мне событие. Даже странно, что там это кто-то заметил.

Мы-то - ладно. Мы за этими упырями следим и прекрасно их знаем. Но вот в Канаде такие мрази - вообще привычное дело. На уровне знаменитого канадского клена.

Далее - его прямая речь.

Но блокнот не для этого, разумеется, а для нового Нюрнберга, где и представители свободной демократической Канадчины тоже должны оказаться на скамье подсудимых. Это просто какой-то пантеон бывших бандеровцев и нацистов, которых пригрела гостеприимная Канада.

Забавно, что об этом в стране все знают, но относятся совершенно спокойно. Возмущаются единицы.

Как попу припекать начало, пан Хомяк дернул за океан и жил долго и припеваючи: детей воспитал, внучка вон какая.

И самое интересное, что эта внучка ни разу дедулю своего за нацистское прошлое не осудила. Более того - она этим подонком гордилась.

И вот эти извинения, что якобы не знали, кто такой Гунько - они от лукавого. Знали все прекрасно. С 1944 года, когда эта мразь начала в товарных количествах переезжать в Канаду.