«Для Германии это потеря лица и полный позор, который открывает новые стороны: русофобскую, реваншистскую, агрессивную, злую и лживую. Это не то государство, с которыми мы заключали дружественные договоры. С 1930-ми годами аналогия здесь неизбежна», - отметил он.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян накануне опубликовала диалог четырех высокопоставленных военных армии ФРГ, которые обсуждали атаку на Крымский мост и вероятную поставку ракет Taurus для Украины. Немецкая разведка уже начала внутреннюю проверку, чтобы установить источник утечки диалога.

Издание Bild признало, что аудиозапись беседы военных могла оказаться достоверной.