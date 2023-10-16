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По его словам, жителям сектора Газа запасов воды, электричества и топлива хватит только на ближайшие сутки. Он призвал предоставить анклаву возможность принять конвои с гуманитарной помощью, которые застряли на контрольно-пропускном пункте на границе Египта с Газой.

«Если помощь не поступит вовремя, врачам придется „готовить свидетельства о смерти своих пациентов“», - подчеркнул он.

Власти Израиля после эскалации конфликта с Палестиной организовали блокаду Газы. Как сообщил министр энергетики страны Исраэль Кац , анклаву перекрыли доступ воды, продуктов, медикаментов и света.

В понедельник, 16 октября, по территории рядом с КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа ударила ракета. О жертвах и пострадавших неизвестно.