Западу пришлось замолчать после команды США признать победу Путина

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и в США будут действовать, опираясь на этот факт.

«Но когда <…> советник президента по национальной безопасности Салливан сказал, что США будут работать с реальностью президентства Владимира Путина. После этого вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли „под козырек“», - пояснил Лавров.

По словам главы МИД, Европы как самостоятельного игрока на мировой арене не существует.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен принял решение заблокировать текст заявления стран «Большой семерки» , осуждавшее состоявшиеся в России выборы президента.