«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся!» - написал политик.

Он призвал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на громкие заявления президента Украины Владимира Зеленского, чтобы справедливость восторжествовала.

В заключение Филиппо подчеркнул, что сами Соединенные Штаты и Германия хотят вернуться на российские рынки как можно скорее.

Аналитик София Ампгкариан указывала, что антироссийские санкции Запада продемонстрировали свою неэффективность, так как страны недооценили силы государства. По ее словам, для заключения мирного соглашения на Украине необходимо отменить все ограничения.