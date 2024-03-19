Западу назвали условия для диалога с Россией по стратегической стабильности

По словам дипломата, российские власти не видят основы для такой работы в условиях попыток западных государств нанести России «стратегическое поражение» и их отказа принимать во внимание жизненно важные интересы страны.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что США выразили готовность к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Россия готова начать диалог о контроле над ракетно-ядерными вооружениями только после отказа США от враждебного антироссийского курса. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.