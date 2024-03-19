19 марта 2024, 03:58

Западу назвали условия для диалога с Россией по стратегической стабильности

РИА «Новости»
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Россия готова начать диалог о контроле над ракетно-ядерными вооружениями только после отказа США от враждебного антироссийского курса. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, российские власти не видят основы для такой работы в условиях попыток западных государств нанести России «стратегическое поражение» и их отказа принимать во внимание жизненно важные интересы страны.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что США выразили готовность к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Россия готова начать диалог о контроле над ракетно-ядерными вооружениями только после отказа США от враждебного антироссийского курса. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

США Россия Запад ООН
19 марта 2024, 04:09
ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией
РИА «Новости»
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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью 2024 года прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе», - отметил Марсолье.

Он уточнил, что действие соглашения будет приостановлено 30 ноября 2024 года. В ЦЕРН готовятся передать задачи на Большом адронном коллайдере другим специалистам.

Ранее группа ученых обнаружила первое свидетельство процесса распада бозона Хиггса на фотоны и Z-бозоны. Для этого пришлось объединиться физикам CMS и ATLAS.

Исследования Ученые Россия Наука
19 марта 2024, 04:06
Трамп раскрыл правду о том, кто управляет США вместо Байдена
РИА «Новости»
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Соединенными Штатами управляет не президент Джо Байден, а его команда. Об этом в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки рассказал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

При этом кандидат на пост главы государства от республиканцев назвал окружение Байдена, который всегда хочет поскорее лечь спать, «злобными и умными» людьми.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять, они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», - подчеркнул Трамп.

Трамп обрисовал мрачное будущее для страны в случае победы Байдена на президентских выборах. По его словам, это будет «кровавая баня» для страны.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
19 марта 2024, 02:08
Американский беспилотник потерял связь с базой на северо-западе Польши
Global Look Press
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Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой на северо-западе Польши. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил республики.

«Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, потерял связь с базой», - сказано в публикации генштаба.

Предположительно, американский беспилотник совершит аварийную посадку. В состояние готовности в стране приведены все службы, полиция оцепила прилегающую к аэродрому территорию.

Год назад американский беспилотник MQ9 Reaper рухнул в международные воды Черного моря после встречи с российским истребителем Су-27. Российским специалистам удалось получить секретные данные с дрона, вытащив его со дна моря.

США Беспилотники Европа Польша
19 марта 2024, 01:17
«Реальность такова». США будут учитывать в своих планах, что Путин остается президентом России
Unsplash
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Реальность заключается в том, что действующий лидер России Владимир Путин остается президентом РФ, и США будут это учитывать. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Реальность такова, что президент Путин - президент России. <…> Мы продолжим действовать в этой реальности», - сказал он.

Салливан также добавил, что исход выборов был ожидаем для США, но, с точки зрения американских властей, прошедшее голосование «не отвечало стандартам свободы и справедливости».

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Штаты не станут поздравлять Путина с победой на выборах президента. Другие же страны продолжают направлять российскому главе поздравления. Вечером 18 марта поздравление ему направил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, назвав победу Путина убедительной.

США Белый дом в США Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024

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