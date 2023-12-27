«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах - атлантисты не выдержали и приняли меры», - сообщил политик.

Филиппо напомнил, что в сербской столице организовали демонстрации в университетах и у мэрии. Политик заявил, что это «попахивает Евромайданом». НАТО уже давно угрожает Сербии, подчеркнул Филиппо.

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал прошедшие в городе беспорядки «майданизацией». Демонстранты нанесли ущерб зданию скупщины - они кидали камни и били по дверям и окнам старого строения.