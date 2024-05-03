Западный политик пригрозил отрезать Россию от Калининграда

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Он подчеркнул, что из-за Калининграда якобы происходят помехи в работе GPS, поэтому экипажи европейских самолетов сталкиваются с трудностями в навигации.

«Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» - предложил финский политик.

Ранее Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в том , что она якобы подавляет сигналы GPS и создает помехи для навигации самолетов. По данным газеты Financial Times , из-за сбоев развернулись два финских борта.

Глава GPS главы МИД Эстонии Маргус Цахкна предположил, что сигналы GPS глушатся из Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, сообщила «Газета.ru».