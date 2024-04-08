Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в «Крокусе»
Западные СМИ получили указания не писать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, а также не освещать другие детали трагедии, чтобы отвлечь мировое сообщество от его организаторов. Об этом сообщили в МИД России.
«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, на Западе организовали мощную пиар-кампанию, с помощью которой ответственность за содеянное возложили на ИГИЛ* (группировка признана в России террористической и запрещена). При этом СМИ отрицают причастность украинских спецслужб к теракту, подытожили в МИД.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил , что западные лидеры, в том числе президенты США и Франции, являются соучастниками теракта в Подмосковье.