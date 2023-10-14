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«Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку», - написал Бердан.

Запад, как отметил обозреватель, не сможет добиться успеха в украинском конфликте. Это подтверждают провалы украинских военных и неспособность прорвать российскую линию обороны.

«Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум <…> и жажду власти», - указал журналист.

В завершении своего материала Бердан предположил, что дальнейшая западная поддержка Киева приведет к «полному уничтожению Украины».

Американский наемник на службе ВСУ ранее рассказал, что украинские военные понимают, что в случае переизбрания республиканца в президенты США может закончится военная поддержка Украины. Он отметил, что победа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа обернется для украинской армии очень большими проблемами.