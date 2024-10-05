Западные военные предупредили о создании почти полсотни бригад НАТО

Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, где некогда купили салат-латук, «переживший» премьерство Лиз Трасс. Об этом сообщила газета The Guardian.

В 2022 году британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс покинет пост премьера через 35 дней. За это время разлагается салат-латук. Уже через шесть дней после того, как СМИ запустили трансляцию «гонки» между Трасс и салатом, глава правительства подала в отставку. Под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

«Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в [лондонском районе] Уолтемстоу в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь», - написали авторы материала.

Надпись на табличке гласит, что салат латук продержался дольше, чем Лиз Трасс - 49 дней.

Трасс во время своего премьерства едва не довела Британию до обвала финансового рынка , сообщил ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли.