08 ноября 2023, 08:30

Западные страхи воплощаются в жизнь. Россия и Китай сделали шаг, напугавший США

РИА «Новости»
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На шахматной доске мировой геополитики выстроился новый контур с тремя лидерами: президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, отметил политолог Андрей Перла. Происходящие в мире события, по его оценке, стали частью глобального передела мира и частью огромной истории, в которой РФ возвращает себе подобающее место в мире. И это, как подчеркнул эксперт, является ставкой в этой игре в шахматы, сообщил «Царьград».

По словам Перлы, в настоящее время шахматная доска мировой геополитики напоминает трехмерную, постепенно превращаясь в некий кубик, где у каждой из великих цивилизаций есть своя территория, но фигуры могут переходить с одной грани на другую.

Есть интересы нескольких великих государств и цивилизаций, в числе которых Россия, Китай, Иран и так называемая «шиитская дуга», Индия, огромный мусульманский мир, который частично пересекается с Ираном, есть Турция, перечислил политолог.

Эта композиция выдает все более сложные альянсы. Например, России, Китая и Ирана, которые соперничают с США на Ближнем Востоке, указал эксперт. Напомнил он и о намерениях совместного реагирования РФ и КНР на юге Китая. По его мнению, это не просто жесткое, а страшное заявление, адресованное мировому гегемону - США.

Перла добавил, что процесс переформатирования всего мира лучше всего описала The Washington Post в статье о саммите «Один пояс - один путь».

«Эта статья о том, что, несмотря на все американские усилия, происходит формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая. И эта фраза наиболее точно характеризует тот страх, который владеет сейчас нашим противником», - отметил политолог.

Турция Россия Китай
08 ноября 2023, 09:05
Путин назвал нынешнюю обстановку в мире крайне напряженной
РИА «Новости»
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В настоящее время международная обстановка находится в напряженном состоянии, появляются новые очаги конфликтов и обостряются старые. Об этом в видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов государств — членов СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что обстановка остается крайне напряженной и сложной. В ряде регионов появились новые очаги конфликтов и обострились застарелые», - сказал он.

Глава государства отметил, что встречи секретарей Совбезов стран СНГ имеют большое значение для обеспечения национальных интересов и суверенитета участников, развития и укрепления системы коллективной безопасности.

«Повестка вашей встречи очень насыщенная и содержательная. Вам предстоит наметить совместные шаги на перспективу в защите граждан от внешних и внутренних угроз, обменять практическими наработками и опытом, обсудить ситуацию в регионах и в мире», - добавил Путин.

Ранее президент заявил, что некоторые страны предпринимали попытки расшатать позиции легитимной власти в государствах в составе СНГ.

Владимир Путин
08 ноября 2023, 09:01
Местонахождение лидера ХАМАС раскрыли в Израиле
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Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, позволяя командирам подразделений умирать. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Синвар спрятался в бункере и отправляет своих командиров умирать. Наши командиры руководят подразделениями непосредственно на передовой и добиваются успеха в сражениях», - сказал он.

Галант отметил высокую эффективность израильских военнослужащих в борьбе с ХАМАС.

«Все совершенные усилия привели к экстраординарным достижениям. Мы бьем по террористам на местах, устраняем командиров рот и батальонов», - добавил министр.

Вечером во вторник стало известно, что израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают большое количество подземных тоннелей, где уничтожают боевиков и их вооружение.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
08 ноября 2023, 08:48
«Засядет в бункере». Экс-аналитик Пентагона предрек Зеленскому бесславный конец
Unsplash
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Правление президента Украины Владимира Зеленского подойдет к концу. В 2024 году он спрячется в бункере или исчезнет, заявила в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски.

«Я не желаю ему зла, но не думаю, что [в 2024 году] он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Это своего рода конец», - сказала она.

Украина, по словам Квятковски, потеряла половину своего населения. Она призвала извлечь урок из произошедшего в этой стране.

В гибели помощника главкома Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова подполковник увидела признак разрушения политической и военной структуры. Карен Квятковски заявила, что украинских генералов занимает только их собственное выживание. Владимира Зеленского она назвала марионеткой США и заявила, что призывы Запада пойти навстречу России поставили его в ужасное положение.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что киевскому режиму придется согласиться на условия российской стороны. Он заявил, что Владимир Зеленский либо погибнет, либо уйдет в отставку.

Владимир Зеленский Украина
08 ноября 2023, 08:46
Байден и Си Цзиньпин могут встретиться 15 ноября на саммите АТЭС в США
pxhere.com
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин запланировали проведение двусторонних переговоров 15 ноября в Сан-Франциско. Политики встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщило агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.

Подготовка встречи лидеров подошла к финальному этапу, отметил источник. Однако руководство Китая до сих пор официально не подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите.

Ранее помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден с нетерпением ждал возможности провести диалог с китайским коллегой.

При этом в администрации американского лидера уточнили, что точное подтверждение переговоров появится после визита главы МИД Китая Ван И в ближайшие недели. Несмотря на это, Белый дом начал подготовку к визиту председателя КНР.

Последняя встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином случилась в рамках саммита «Большой двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года. Лидеры обеих стран поддержали идею о налаживании американо-китайских отношений. Однако весной текущего года военные Соединенных Штатов сбили аэростат КНР , поэтому все усилия оказались напрасными.

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден

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