Западные страхи воплощаются в жизнь. Россия и Китай сделали шаг, напугавший США

По словам Перлы, в настоящее время шахматная доска мировой геополитики напоминает трехмерную, постепенно превращаясь в некий кубик, где у каждой из великих цивилизаций есть своя территория, но фигуры могут переходить с одной грани на другую.

Есть интересы нескольких великих государств и цивилизаций, в числе которых Россия, Китай, Иран и так называемая «шиитская дуга», Индия, огромный мусульманский мир, который частично пересекается с Ираном, есть Турция, перечислил политолог.

Эта композиция выдает все более сложные альянсы. Например, России, Китая и Ирана, которые соперничают с США на Ближнем Востоке, указал эксперт. Напомнил он и о намерениях совместного реагирования РФ и КНР на юге Китая. По его мнению, это не просто жесткое, а страшное заявление, адресованное мировому гегемону - США.

Перла добавил, что процесс переформатирования всего мира лучше всего описала The Washington Post в статье о саммите «Один пояс - один путь».

«Эта статья о том, что, несмотря на все американские усилия, происходит формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая. И эта фраза наиболее точно характеризует тот страх, который владеет сейчас нашим противником», - отметил политолог.