Западные СМИ забили тревогу из-за второго «китайского шока»

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«Еще в начале 2000-х мировая экономика и США пережили бум импорта дешевых товаров из Китая. Повторение такого феномена уже на подходе, потому что для оживления своей экономики КНР удваивает экспорт», - отметили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что подобная стратегия в прошлый раз привела к разорению заводов на Западе и помогла Китаю сдержать инфляцию.

«Сейчас в Китае производят гораздо больше бытовой электроники, техники и автомобилей, чем необходимо для потребления. Таким образом страна насыщает иностранные рынки товарами, которые не смогла продать своим гражданам», - добавили они.

При этом, в отличие от первого раза, озабоченность Запада гораздо выше, поскольку Китай серьезно конкурирует в производстве автомобилей, компьютерных чипов и сложном машиностроении.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, к чему приведут новые сдвиги в мировой экономике.