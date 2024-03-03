03 марта 2024, 11:55

Западные СМИ забили тревогу из-за второго «китайского шока»

РИА «Новости»
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Мировой рынок во второй раз столкнулся с наплывом товаров из КНР, так как власти Китая активно наращивают производство для скорейшего решения экономических проблем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Еще в начале 2000-х мировая экономика и США пережили бум импорта дешевых товаров из Китая. Повторение такого феномена уже на подходе, потому что для оживления своей экономики КНР удваивает экспорт», - отметили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что подобная стратегия в прошлый раз привела к разорению заводов на Западе и помогла Китаю сдержать инфляцию.

«Сейчас в Китае производят гораздо больше бытовой электроники, техники и автомобилей, чем необходимо для потребления. Таким образом страна насыщает иностранные рынки товарами, которые не смогла продать своим гражданам», - добавили они.

При этом, в отличие от первого раза, озабоченность Запада гораздо выше, поскольку Китай серьезно конкурирует в производстве автомобилей, компьютерных чипов и сложном машиностроении.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, к чему приведут новые сдвиги в мировой экономике.

Запад Китай Экономика
03 марта 2024, 13:12
Европейские санкции помогли Турции нарастить поставки туалетной бумаги в ЕС
Unsplash
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Турция смогла нарастить объемы поставок туалетной бумаги в ЕС. По сравнению с уровнем 2021 года показатели увеличились более чем на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные статистики. Главную роль в этом сыграло европейское эмбарго на поставку продукции в ЕС из России.

Агентство обратило внимание, что Турция входила в тройку самых крупных экспортеров туалетной бумаги, но восьмой санкционный пакет против России в 2022-м еще сильнее укрепил ее позиции в этом качестве.

До ограничений Россия была на пятом месте в перечне самых крупных поставщиков товара в ЕС. По итогам 2021-го отгрузки составили 36 тысяч тонн. Турция была на второй строчке рейтинга с 74 тысячами тонн. В 2023 году эта страна продала ЕС уже 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги.

Правда, она все равно осталась на втором месте по объему поставок. На фоне этого республика увеличила покупки сырья у России, которое в том числе используют и для изготовления туалетной бумаги.

Среди крупных экспортеров продукции также находится Китай, занимая третье место. В Европу страна продала почти 56 тысяч тонн.

Также в топ-5 крупнейших экспортеров туалетной бумаги в ЕС по итогам 2023-го попали Индонезия и Босния.

Турция Европа Санкции Россия
03 марта 2024, 12:57
Губернатор Айдахо призвал избавить США от Байдена
Global Look Press
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США пришло время избавиться от власти президента Джо Байдена и вернуть на пост первого лица Дональда Трампа. Об этом в социальной сети X написал губернатор штата Айдахо Брэд Литтл.

«Нам нужно дать отпор либеральным политикам, сократить вышедшие из-под контроля расходы и исправить нашу открытую границу. Пришло время вернуть Дональда Трампа в Белый дом и избавиться от Джо Байдена», - подчеркнул он.

Таким образом Литтл поддержал Трампа в партийном голосовании, которое прошло в штате в субботу. Политик выиграл его с уверенным преимуществом, получив порядка 85% голосов.

Выборы президента в США пройдут в ноябре. От Республиканской партии на голосование выйдет Трамп или Никки Хейли, от демократов выдвинется нынешний президент Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что у Байдена самый низкий коэффициент интеллекта среди всех президентов в истории США.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
03 марта 2024, 12:42
Маск предупредил о плачевном сценарии для федерального бюджета США
Global Look Press
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В будущем федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам. Об это предупредил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Так миллиардер отреагировал на сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, авторы которого с иронией отметили, что власти США считают главной проблемой Илона Маска, несмотря на проблемы с государственным долгом страны.

«Очевидно, это моя вина», - написал в ответ Маск.

Тут же он призвал, предпринять уже какие-то меры, потому что в противном случае расклад будет печальным.

«Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей», - объяснил бизнесмен, подчеркнув, что ни на что другое средств просто не останется.

В публикации также была ссылка на материал CNBC , из которого следует, что госдолг Соединенных Штатов каждые 100 дней увеличивается на один триллион долларов.

США Илон Маск
03 марта 2024, 12:27
Отрицавший причастность фашистов к Хатыни подпал под уголовное дело в Белоруссии
РИА «Новости»
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Уголовное дело за отрицание геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны завели против 54-летнего жителя Минска. Обвиняемый вел сообщество в одной из социальных сетей, где утверждал, что деревню Хатынь вместе с жителями сожгли не немецко-фашистские войска, а партизаны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что администратора псевдоисторического сообщества задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии.

Кроме постов с «исторической» тематикой, администратор публиковал оскорбления в адрес президента страны Александра Лукашенко, что тоже является уголовным преступлением.

Обвиняемый набрал несколько тысяч подписчиков, среди которых подобрал сторонников, с которыми собирался переписать историю прошлых лет.

Следователи завели против минчанина уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа. Кроме того, в сообществе нашли доказательства его участия в незаконных уличных акциях, которые дополнили обвинение.

Задержанный нигде не работал, и до этого его к суду не привлекали. По ходатайству прокуратуры суд отправил фигуранта дела под стражу. Окончательное обвинение по совокупности нарушений следователи предъявят после завершения расследования.

Каждый год в Белоруссии в 20-х числах марта чтят память погибших в Хатыни. В 2021 году в республике прошел митинг-реквием «Лампада памяти», приуроченный к 78-й годовщине тех событий. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что отторжение фашистской идеологии у жителей республики находится на генетическом уровне. Но даже среди них нашлись те, кто возрождает символы нацизма и возводят их в культ.

Уголовное дело Белоруссия Преступления

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