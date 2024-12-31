31 декабря 2024, 14:02

Западные СМИ забили тревогу из-за намерений России

РИА «Новости»
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Российские военные якобы подготовили подробные списки целей для вероятных боевых действий с Японией и Южной Кореей. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на некие «секретные документы».

По информации источника, всего планы ударов якобы охватывают 160 объектов, среди которых атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также заводы, мосты и дороги.

«В документах, которые источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность России состоянием обороны восточного фланга. Российские планировщики опасались, что восточные границы государства окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны региональных союзников США», - отметили журналисты.

Ранее представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии.

Япония Россия Южная Корея
31 декабря 2024, 11:47
Безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 проверят в Южной Корее
Global Look Press
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Военные Южной Кореи после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air проведут проверку безопасности всех самолетов на такой базе. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Минобороны 30 декабря поручило на всех уровнях подразделений провести специальные меры безопасности для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами компании Boeing и другими воздушными судами. Военные проведут проверки безопасности всех роторных воздушных судов, состоящих в вооруженных силах», - заявили в штабе.

ВВС Южной Кореи также начали проверку бортов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных на базе коммерческого самолета Boeing 737-700.

Следовавший рейсом из Бангкока самолет Boeing B737-800 перевозчика Jeju Air разбился утром 29 декабря в Муане. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену ограждения, погибли 179 человек.

Самолеты Южная Корея Boeing Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
31 декабря 2024, 11:43
В доме устроившего стрельбу в парламенте Абхазии депутата прошли обыски
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В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария — Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария - Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами», - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что после изъятия оружия экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначил судебно-баллистическую экспертизу.

Правоохранители продолжают розыск Харазии. Стрельбу в парламенте он устроил 19 декабря. От полученных ранений скончался депутат Вахтанги Голандзия , второй парламентарий попал в больницу.

Харазию лишили неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство общеопасным способом» и «Покушение на убийство общеопасным способом».

Уголовное дело Убийства Стрельба Абхазия Депутаты
31 декабря 2024, 07:56
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
РИА «Новости»
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Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления межгосударственных связей. Его слова привело агентство «Синьхуа».

«Я готов продолжать поддерживать с господином президентом тесные контакты, твердо придерживаться основного направления сотрудничества Китая и России, продолжать укреплять отношения стран вечной добрососедской дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху», - заявил Цзиньпин.

Председатель КНР выразил готовность придавать импульс модернизации и развитию двух стран, способствовать повышению благосостояния народов КНР и России, вносить новый значительный вклад в укрепление правопорядка и международной справедливости.

Ранее Путин заявил о самом высоком уровне отношений России и Китая.

Международные отношения Россия Китай Си Цзиньпин
31 декабря 2024, 03:13
«Интересный и опасный». Назван главный вызов России в 2025 году
РИА «Новости»
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Главным вызовом внешней политики России в 2025 году будет избранный президент США Дональд Трамп. Своими прогнозами в беседе с Lenta.ru поделился политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Все же главное - Дональд Трамп. Его ресурсы огромны, а мотивы и намерения не до конца ясны», - сказал он.

Эксперт предположил, что республиканец готов начать процесс урегулирования конфликта на Украине. Однако Трамп может отказаться от своих намерений и полностью поменять сценарий игры. Поэтому решение проблемы может стать еще более дорогостоящим для всех конфликтующих сторон.

По словам Чеснакова, наступающий 2025 год будет непростой, но интересный и опасный.

После победы на выборах президента в США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Глава государства также заявлял, что готов встретиться с избранным президентом США в любое время. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обсуждений по организации встречи Путина с Трампом пока нет.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин

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