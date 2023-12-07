Западные СМИ подтвердили правильность предсказания Путина о США и Украине

«Предсказание Путина об усталости Европы и США от Украины уже начало сбываться», - отметили журналисты.

Авторы материала подчеркнули, что в США на фоне внутренних разногласий очень остро встал вопрос о способности страны поддерживать Украину так долго времени, сколько потребуется.

«Выделенный на эти цели бюджет уже иссяк. Вне зависимости от результатов выборов в 2024 году уже понятно: никаких гарантий продолжения поддержки со стороны США для Украины уже нет, как долго бы не продлился конфликт», - добавили они.

Днем ранее США отправили новый пакет помощи Украине на 175 миллионов долларов, писал RT. Государственный секретарь Энтони Блинкен предупреждал, что этот транш станет одним из последних , если конгресс не одобрит выделение новых средств.