08 декабря 2024, 12:03

Западные СМИ допустили гибель Асада в авиакатастрофе

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Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом агентству Reuters сообщили сирийские источники.

По их информации, это могло произойти после вылета правительственного борта из Дамаска. По данным сервиса Flightradar24 , самолет неожиданно исчез с радаров, один из собеседников не исключил, что его могли сбить.

Самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air появился на радарах около 02:00 по местному времени, но спустя 40 минут исчез рядом с городом Хомс на высоте 495 метров над уровнем моря, его местоположение неизвестно.

При этом борт якобы следовал с очень низкой скоростью - порядка 100 километров в час, на которой он лететь не может из-за технологических ограничений.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее сообщил, что в последний раз общался с Асадом 7 декабря и с тех пор его не видел.

Сирия Дамаск Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 10:37
Внутреннее предательство. Почему рухнул режим Асада
Global Look Press
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Внутри сирийского руководства существовали различные структуры, которые ждали падения режима президента Башара Асада. Об этом 360.ru заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Внутри сама власть была разделена. Внутри Сирии существовали различные противоборствующие структуры, которые ждали момента падения режима и договаривались с теми, кто будет наступать», - отметил он.

По словам аналитика, Асад не занимался должным образом внутренними проблемами в стране, поэтому ситуацией воспользовалась оппозиция.

«Я считаю, что было обширное внутреннее предательство Башара Асада. <…> Сам режим Башара Асада ничего не сделал для того, чтобы защитить народ и государство», - подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что российские базы в Сирии, скорее всего, останутся.

«Я думаю, что и с теми, кто придет к власти в Сирии, мы договоримся и сирийские военные базы Российской Федерации будут на месте. Либо же договоримся о каком-то выводе, но, думаю, вряд ли это произойдет», - рассказал Михайлов.

Ранее прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о свержении режима Башара Асада. Они подчеркнули, что установили контроль над страной и выпустили заключенных из тюрем.

Сирия Россия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 10:03
Премьер Сирии ответил на вопрос о военном присутствии России в стране
РИА «Новости»
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Новое правительство Сирии решит вопрос присутствия российских военных на территории страны. Об этом в эфире телеканала Al-Arabiya заявил оставшийся в захваченном боевиками Дамаске премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«Вопрос военного присутствия России в Сирии решит состав нового правительства страны. Это не в моей компетенции», - заявил он.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб добавил, что овладевшие Дамаском боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице страны членам кабинета министров Сирии.

«Мы провели переговоры с руководителями оперативного штаба группировки ХТШ*. Нам дали гарантии, что министрам ничего не угрожает, они находятся в безопасности», - отметил Ияд аль-Хатыб.

Ранее в воскресенье прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о захвате власти в стране.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 09:42
Танки Израиля заметили в Сирии после отступления правительственных войск
Global Look Press
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В буферной зоне Сирии заметили танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации источника, военная бронетехника пересекла государственную границу со стороны Голанских высот в районе Кунейтры и открыла артиллерийский обстрел, в ЦАХАЛ эти данные не подтверждали.

Телеканал Al Hadath ранее сообщал, что вооруженные террористические сирийские бандформирования установили контроль над центром Дамаска. По данным Al Jazeera , они отбили у силовиков одну из крупнейших тюрем «Сейдная» и выпустили на свободу заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили сопротивления со стороны сирийских военных на своем пути.

По информации агентства Reuters, Башар Асад на самолете покинул территорию Сирии. Его текущее местоположение неизвестно.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 09:41
Прорвавшиеся в Дамаск боевики заявили о захвате власти в стране
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Захватившие государственное телевидение в Сирии боевики выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Кадры появились в прямом эфире местных телеканалов.

«Башара Асада свергли, заключенных выпустили из тюрем. Мы желаем всем нашим гражданам и бойцам сохранить и поддерживать собственность государства Сирия. Да здравствует Сирия!» - заявили они.

Представители террористических формирований призвали боевиков не устраивать погромов на захваченной территории.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что в стране начался новый исторический этап. По его словам, в последний раз он виделся с президентом Башаром Асадом 7 декабря и оповестил о сложившейся оперативной ситуации, на что глава государства ответил: «Посмотрим завтра».

Ранее израильские танки заметили в Сирии после отступления правительственных войск.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии

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