Западные санкции негативно скажутся на экспорте турецких товаров в Россию

Президент турецкого союза машиностроителей Кутлу Каравелиоглу предположил, что из-за ограничений продажи в Россию упадут на миллиард долларов из-за «быстро расширяющихся» санкционных списков со стороны США и Евросоюза.

Кроме того, на это может повлиять ужесточение экспортных мер в отношении товаров, якобы используемых в военных целях.

Ранее Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Введение ограничений Южной Кореей против России стало причиной вызова посла Ли До Хуна в российский МИД.