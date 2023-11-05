Запад затянул с конфискацией российских активов по нескольким причинам
Конфискация Западом российских активов может привести к большим неприятностям. Есть риск, что другие государства захотят обезопасить себя от подобного сценария и выведут собственные резервы из западных стран. Об этом написала газета Financial Times.
Это может дестабилизировать мировую финансовую систему. Также есть и юридические препятствия.
«Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов», - написал автор материала.
Ранее США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов и отрезали страну от мировой финансовой системы. Но несмотря на западные санкции, российская экономика продолжает уверенно лавировать на мировой арене. По темпам роста ВВП РФ может обогнать Европейский союз и Штаты.
Государственный долг - один из ключевых показателей финансового состояния страны. В России за 2023 год он рекордно снизился , а внутренний стабильно рефинансируется.