Запад запретил Украине вести переговоры с Россией — Захарова
Именно Запад запретил Украине переходить к мирным переговорам с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.
«Заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры - это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно», - подчеркнула представитель дипведомства.
Западные страны говорили только о том, что необходимо вести боевые действия. Мирно разрешать ситуацию западные элиты не хотели. Россия же не отказывалась от переговоров.
Ранее на Украине также признавали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать» боевые действия. На колени Украину поставили тупость и жадность Запада.
Сейчас правительство Украины поэтапно переходит к стадии торга в ходе конфликта. Власти уже допустили вероятность заключения мирного соглашения.