«Заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры - это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно», - подчеркнула представитель дипведомства.

Западные страны говорили только о том, что необходимо вести боевые действия. Мирно разрешать ситуацию западные элиты не хотели. Россия же не отказывалась от переговоров.

Ранее на Украине также признавали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать» боевые действия. На колени Украину поставили тупость и жадность Запада.

Сейчас правительство Украины поэтапно переходит к стадии торга в ходе конфликта. Власти уже допустили вероятность заключения мирного соглашения.