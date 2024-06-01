01 июня 2024, 07:47

Запад задумался об использовании Севморпути из-за нападений хуситов

РИА «Новости»
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Постоянные нападения хуситов на суда в Красном море подтолкнули западных перевозчиков к поиску альтернативных маршрутов. Одним из них может стать Северный морской путь, большую часть которого контролирует Россия. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике», - указали в издании.

В материале добавили, что таяние льдов открывает перед западными перевозчиками ряд новых возможностей. Климат в Арктике становится теплее, а новые маршруты дадут возможность перевозить товары быстрее. В издании почеркнули, что на Севморпути дорога из некоторых портов Европы до Азии сократится на восемь тысяч километров в сравнении с передвижением через Суэцкий канал.

Ранее хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер M/T Wind. Корабль принадлежал греческой компании и шел под флагом Панамы.

Дороги Россия Арктика Запад
01 июня 2024, 08:34
Запад начал работать над введением ограничений против российского аналога SWIFT
Global Look Press
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Страны G7 и Евросоюз начали обсуждать введение новых санкций против банков, которые используют российскую систему, ставшую аналогом SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В издании отметили, что некоторые финансовые организации используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, чтобы обходить введенные Западом блокировки. Дискуссии об ее ограничении уже ведутся перед июньским саммитом G7 в Италии, где одной из тем мероприятия станет ужесточение антироссийских санкций.

«В обсуждении <…> находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», - подчеркнули в агентстве.

Сообщения о возможных санкций против СПФС появились в прессе 6 мая. Российский аналог SWIFT создали еще в 2014 году, чтобы снизить внешние риски и обеспечить качественную передачу финансовых сообщений. К этой системе подключились порядка 557 банков из 20 государств.

G7 Саммиты Банки Санкции Запад Евросоюз
01 июня 2024, 03:43
Гутерриш поддержал план Израиля по урегулированию конфликта в Газе
РИА «Новости»
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По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, новое предложение Израиля по урегулированию конфликта в секторе Газа приведет к долгосрочному миру. Об этом заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик, его слова передало РИА «Новости».

Речь идет о трехэтапном плане Израиля, который подразумевает прекращение боевых действий, вывод военнослужащих ЦАХАЛ с территории Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и последующего восстановления пострадавшего от боевых действий анклава.

«Генеральный секретарь искренне надеется, что это приведет к договоренности сторон о долгосрочном мире», - указал Дюжаррик.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам обязал Израиль прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины
01 июня 2024, 03:00
«Использовал свое положение». Экс-командующего ВМС США Берка поймали на взятках
Unsplash
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Бывшего командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка задержали по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Берк использовал свое положение для заключения контракта с неназванной компанией в обмен на будущую работу в ней.

С 2020 по 2022 год он «курировал военно-морские операции в Европе, России и большей части Африки». Под его началом работали тысячи тысячами гражданских и военно-морских сотрудников, указали в ведомстве.

«Стоимость [сделки] оценивается „трехзначными миллионами“», - отметили в Минюсте США.

В мае 2023 года Палата представителей Конгресса США сделала запрос ФБР по поводу возможного участия американского президента Джо Байдена в коррупционной сделке. Речь идет о том времени, когда нынешний глава Белого дома занимал пост вице-президента.

США Мошенничество
01 июня 2024, 02:41
«Судебное сафари». Захарова — о планах фонда Клуни арестовывать российских журналистов
РИА «Новости»
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Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов — это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Про чету Клуни Захарова отметила, что они готовы делать деньги на чем угодно. В их понимание защита журналистов - это травля и уголовное преследование по этническому принципу.

«За русофобию на Западе хорошо платят. <…> Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», - резюмировала Захарова.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни попытается возбудить уголовные дела против российских журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеи фонда Клуни добиться ареста российских журналистов.

Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов - это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Европа Запад МИД РФ Аресты Русофобия

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