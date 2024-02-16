Патрушев подчеркнул, что Запад сеет хаос в разных регионах мира, чтобы сохранить гегемонию.

«В планах - создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии», - заметил он.

Ранее секретарь Совбеза России обвинил США в том, что они навязывают миру свои правила и наказывают тех, кто не хочет им следовать. На этом фоне военно-политический блок НАТО стал инструментом коллективной агрессии.

США пытаются дестабилизировать обстановку в некоторых странах , а затем поддерживают разгоревшийся кризис. Под их влиянием руководство НАТО идет на шантаж стран, которые отказываются признавать гегемонию США.