Запад заблокировал проект заявления Совбеза по убийству Хании

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По его словам, сейчас необходимо привлечь к ответственности «оккупационный израильский режим» за совершенные деяния.

«Этому режиму нельзя позволить избежать последствий за совершенные им нарушения», - отметил Иравани.

Также постпред Ирана при ООН выразил уверенность, что ликвидация Хании не случилась бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он рассмотрел возможность обстрела военных объектов в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Глава политического бюро ХАМАС погиб в Тегеране после того, как израильские военные нанесли ракетный удар по месту, где находился Хания.