По словам авторов статьи, санкции Запада заставили сплотиться Россию, Китай и Иран перед общими трудностями. Страны поддержали идею многополярного мира, в которой США не смогут оказывать свое влияние.

Авторы напомнили, что эти государства состоят в одних и те же международных клубах, таких как БРИКС. Они укрепляют двустороннюю торговлю и разрабатываются планы беспошлинной торговли, новых платежных систем и маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий.

«Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром», - указали авторы.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , американские власти и Евросоюз оказывают беспрецедентное давление на Китай. Однако это не помещает развитию торгово-экономических отношений РФ и КНР.