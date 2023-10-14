Запад встревожился из-за нового друга Путина

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«С разных концов политического спектра два государства-нефтепроизводителя владеют ключами от мировых цен на нефть, это Саудовская Аравия и Россия», - написал он.

Сайкал напомнил, что ранее обе страны договорились о снижении добычи для стабилизации международного рынка.

«У Путина хорошие отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который сам стремится к укреплению отношений с Россией и Китаем. Его страну уже пригласили в БРИКС. Пока интересы обеих сторон сходятся, нефтяные цены не снизятся в ближайшее время. Поэтому потребителей ждут непростые времена», - добавил экономист.

Ранее стало известно, что Россия предложила пяти государствам, среди которых Саудовская Аравия, отменить визовый режим.