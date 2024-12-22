Запад в Сирии столкнулся со знакомой головоломкой

Запад и ранее сталкивался с подобной ситуацией - когда к власти в Афганистане пришел «Талибан»* или в других странах, когда она переходила к силам, которые не стремились соблюдать права человека, отметили в материале.

Западные страны уже предприняли попытки прояснить позицию нового руководства Сирии, хотя и относятся к нему настороженно. Прежде чем снять санкции с пришедшей к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, Запад хочет получить от нее обязательства. Кроме того, Европа и США опасаются, что власти Сирии попадут под влияние других стран, поэтому пытаются наладить контакты с сирийским правительством.

Руководство Евросоюза заявило, что готово к переговорам с новыми властями Сирии по вопросу снятия санкций. Условием для этого назвали отказ от дальнейшего размещения российских военных баз на территории страны.

*Запрещенные в России террористические организации.

Европа и США в Сирии столкнулись с известной головоломкой - сотрудничать с сирийскими исламистами либо уступить влияние странам, готовым на это. На это указала газета The Wall Street Journal.