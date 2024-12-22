22 декабря 2024, 10:24

Запад в Сирии столкнулся со знакомой головоломкой

РИА «Новости»
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Европа и США в Сирии столкнулись с известной головоломкой — сотрудничать с сирийскими исламистами либо уступить влияние странам, готовым на это. На это указала газета The Wall Street Journal.

Запад и ранее сталкивался с подобной ситуацией - когда к власти в Афганистане пришел «Талибан»* или в других странах, когда она переходила к силам, которые не стремились соблюдать права человека, отметили в материале.

Западные страны уже предприняли попытки прояснить позицию нового руководства Сирии, хотя и относятся к нему настороженно. Прежде чем снять санкции с пришедшей к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, Запад хочет получить от нее обязательства. Кроме того, Европа и США опасаются, что власти Сирии попадут под влияние других стран, поэтому пытаются наладить контакты с сирийским правительством.

Руководство Евросоюза заявило, что готово к переговорам с новыми властями Сирии по вопросу снятия санкций. Условием для этого назвали отказ от дальнейшего размещения российских военных баз на территории страны.

*Запрещенные в России террористические организации.

Европа и США в Сирии столкнулись с известной головоломкой - сотрудничать с сирийскими исламистами либо уступить влияние странам, готовым на это. На это указала газета The Wall Street Journal.

США Сирия Европа Санкции Запад
22 декабря 2024, 10:47
Подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге арестовали
Global Look Press
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Суд в Германии постановил арестовать мужчину, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом сообщила пресс-служба полиции федеральной земли Саксония-Анхальт.

Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу о многократном покушении на убийство и убийстве, который выдал участковый городской суд.

«Судья вынес решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в многократном нанесении тяжких телесных повреждений, многократном покушении на убийство и убийстве», - заявили в полиции.

В результате теракта погибли четыре женщины в возрасте 45, 52, 67 и 75 лет, а также девятилетний мальчик. Ранения получили более 200 человек.

Немецкая полиция после ЧП задержала 50-летнего уроженца Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Мужчина получил официальный статус беженца и вид на жительство.

Германия Суд Терроризм
22 декабря 2024, 07:58
Американские военные сбили собственный истребитель
РИА «Новости»
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Американские военные по ошибке сбили собственный истребитель F/A-18 дружественным огнем над Красным море. Об этом сообщило АР со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

«В воскресенье истребитель ВМС США сбили над Красным морем дружественным огнем», - сообщил источник.

Речь о самолете F/A-18, взлетевшего с палубы авианосца USS Harry S. Truman для атаки по объектам хуситов. Оба пилота успели вовремя катапультироваться, летчиков нашли. Один из них получил незначительные травмы.

В субботу авиация Израиля и США нанесла три авиаудара по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла». В Пентагоне отмечали, что целью атак стали операционный центр и ракетный склад хуситов. Удары последователи после официального заявления «Ансар Алла» о причастности к ночному обстрелу Тель-Авива.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой.

США Истребители Военные
22 декабря 2024, 06:01
Трамп призвал вернуть Панамский канал в собственность США
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, взимаемая Панамой плата за использование Панамского канала является просто смехотворной. Трамп считает, что США проявили «необычайную щедрость», когда президент Джимми Картер «по глупости отдал его за один доллар».

«Это полное „обдирание“ нашей страны должно немедленно прекратиться» - написал Трамп.

Политик также напомнил, что Панамский канал критически важен для американской экономики и национальной безопасности. Он обеспечивает быструю доставку грузов и перемещение ВМФ США между Атлантическим и Тихим океанами.

Кроме того, Трамп недоволен тем, что Китай также пользуется Панамским каналом, полагая, что это противоречит условиям сделки по его передаче.

Ранее Минфин США не исключил санкций против банков КНР из-за работы с российскими партнерами.

США Дональд Трамп
22 декабря 2024, 05:48
Британцы стали массово увольняться из армии
РИА «Новости»
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Великобритания столкнулась с массовыми увольнениями военнослужащих, несмотря на рекордное повышение зарплат. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», - говорится в материале.

Британские власти подняли на 6% зарплаты военным этим летом, пытаясь преодолеть кризис в армии, но безуспешно.

За этот год ряды вооруженных сил страны покинули более 15 тысяч человек. В частности, из них почти восемь тысяч военных ушли по собственному желанию.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что украинские военные дезертируют из-за усталости и дефицита личного состава ВСУ, так как они находятся на передовой без возможности передохнуть.

Великобритания Военные Зарплаты Армия

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