Запад усомнился в улучшении отношений с Ираном при новом президенте

Источник издания отметил, что на Западе будут приветствовать менее враждебную риторику со стороны Ирана, но глава государства не сможет существенно повлиять на уже сложившиеся между странами отношения.

«Мы слушаем слова Пезешкиана с большим интересом, но время слов прошло. Нам нужно видеть действия», - уточнил один высокопоставленный западный дипломат в Тегеране.

Он подчеркнул, что президент не сможет распространить свое влияние на ядерную программу и вопросы поддержки групп боевиков на Ближнем Востоке, в том числе «Хезболлы» в Ливане. По информации газеты, эти темы находятся в ведении не главы государства, а верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.

После смерти президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в стране провели внеочередные выборы. Лидером государства стал кандидат от реформаторского крыла , бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.