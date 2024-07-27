Запад уличили в желании изменить положения конвенции Монтре

Он уточнил, что международный договор не дает Западу открыть против России «черноморский фронт». Ирхин добавил, что ради более масштабной экспансии англосаксы предпримут попытку изменить документ.

«Каждые пять лет ее (конвенцию - прим. ред.) можно денонсировать, а каждые два года - вносить правки», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что Турция, несмотря на членство в НАТО, противостоит США по вопросу открытости акватории Черного моря. Он также назвал конвенцию Монтре «большим плюсом» для России.

«Здесь есть определенные ограничители и для нас - то есть мы сейчас не можем завести корабли с Балтики. Но все остальное играет в нашу пользу», - объяснил Ирхин.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что позиция страны по кораблям в Черном море остается прежней. Он отметил, что конвенция Монтре будет соблюдаться.