27 июля 2024, 08:46

Запад уличили в желании изменить положения конвенции Монтре

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Англосаксы предпримут попытку изменить положения конвенции Монтре, которые мешают расширить их зону влияния в Черном море. Об этом заявил доктор политических наук, советник главы заксобрания Севастополя Александр Ирхин, сообщило РИА «Новости».

Он уточнил, что международный договор не дает Западу открыть против России «черноморский фронт». Ирхин добавил, что ради более масштабной экспансии англосаксы предпримут попытку изменить документ.

«Каждые пять лет ее (конвенцию - прим. ред.) можно денонсировать, а каждые два года - вносить правки», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что Турция, несмотря на членство в НАТО, противостоит США по вопросу открытости акватории Черного моря. Он также назвал конвенцию Монтре «большим плюсом» для России.

«Здесь есть определенные ограничители и для нас - то есть мы сейчас не можем завести корабли с Балтики. Но все остальное играет в нашу пользу», - объяснил Ирхин.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что позиция страны по кораблям в Черном море остается прежней. Он отметил, что конвенция Монтре будет соблюдаться.

США Турция Россия Запад
27 июля 2024, 09:08
Мьянма перейдет на российскую систему «Мир»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская платежная система «Мир» имеет большие перспективы в Мьянме. Об этом РИА «Новости» заявила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.

Она отметила, что российские карты в будущем могут заменить западные Visa и Mastercard.

«Конечно, такие перспективы есть», - указала министр.

Тет Тет Кхайн рассказала, что платежную систему «Мир» смогут использовать не только россияне, но и граждане других стран. По ее словам, пока западные государства вводят санкции, Россия и Мьянма создают многополярный мир.

Ранее министр обратилась к российскому руководству с просьбой запустить прямые авиаперелеты между Москвой и Янгоном. По ее мнению, открытие рейсов поможет увеличить поток туристов. Тет Тет Кхайн добавила, что у авиаперевозчиков Мьянмы нет возможности летать так далеко - технические характеристики региональных самолетов не позволяют добираться до Москвы. Она также рассказала, что в 2024 году турпоток из России вырос на 57%.

Банки Туризм Россия Экономика
27 июля 2024, 08:57
Мьянма попросила запустить прямые рейсы с Москвой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. В интервью РИА «Новости» она назвала авиасообщение между городами обязательным условием для достижения массового туризма.

«Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме. Прямые рейсы с Москвой действительно нужны», - подчеркнула глава министерства.

Она пояснила, что у национальной авиакомпании есть только региональные самолеты, которые по техническим характеристикам не смогут летать между Москвой и Янгоном.

Тет Тет Кхайн рассказала , что в 2024 году турпоток из России в Мьянму вырос на 57%. Этот показатель хоть и выше, чем в предыдущем году, но еще «есть над чем работать».

Глава министерства заявила, что республика начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку. Несколько курсов уже провели для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Один из самых популярных курортов у россиян - Турция. Однако у страны появился опасный конкурент по привлечению богатых путешественников. Речь идет о Грузии, где построили крупнейший гостиничный комплекс, рассчитанный на клиентов с высоким уровнем дохода.

Туризм Международные отношения Самолеты Москва
27 июля 2024, 04:50
Массовое отравление хлором произошло в Варшаве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Более 20 человек отравились хлором в одном из бассейнов в Варшаве. Подробности сообщила радиостанция RMF FM.

«Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве, 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором», - указали в сообщении.

В больницы доставили 21 человека, среди которых есть дети. На момент госпитализации пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна вывели около 60 человек. Пробы воды показали, что показатели многократно превышают норму. На дне обнаружили 8,03 миллиграмма хлора на литр, на поверхности 2,41 при норме 0,3-0,7 миллиграмма на литр.

В феврале в Самаре четыре ребенка попали в больницу с отравлением после купания. Они надышались хлором, который в большом количестве содержался в воде бассейна.

Дети Больницы Польша
27 июля 2024, 04:19
Латвиец Станислав Букайнс с дочкой приплыл на плоту в Россию и попросил убежища
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Латвийский блогер Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища у страны. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Как рассказал друг блогера Руслан Панкратов, Букайнс в Латвии подвергался уголовному преследованию. Товарищ мужчины не понял, зачем тот выбрал такой странный способ пересечения границы, ведь можно было выехать в Литву или Эстонию, чтобы уже оттуда прибыть в Россию.

Панкратов объяснил, что латвийская служба безопасности «предает анафеме» человека, если тот положительно относится к российским политикам и негативно отзывается о европейских чиновниках.

Также информацию о прошении убежища со стороны Букайнса подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале , разместив там публикацию журналиста Владимира Соловьева. Публицист отметил, что блогер пересек границу в Псковской области. Миграционная служба в Пскове признала латвийца и его дочь беженцами.

В Латвии Букайнса включили в список лиц, которых считают завербованными «для террористической деятельности».

В прошлом году бывший военный из Франции Адриан Боке, посетивший Донбасс в качестве волонтера, попросил РФ предоставить ему политическое убежище. На француза напали в Стамбуле, но ему удалось выжить. По мнению иностранца, за покушением стоят украинские спецслужбы.

Латвия Блогеры Россия Владимир Соловьев Беженцы

Новости по теме