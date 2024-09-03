Запад уличили в воровстве молдавского языка

Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал 360.ru что у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны.

Отношения России и Монголии довольно тесные, но их «надо срочно продвинуть вперед», отметил политолог. По его словам, в последнее время ряд важных вопросов забуксовал. Через республику должен пройти трансмонгольский газопровод, также известный как «Сила Сибири - 2».

«Его особенность в том, что западный маршрут должен как раз переключить тот газ, который раньше шел в Европу, а теперь не может по известным причинам», - добавил Станкевич.

В итоге, продолжил эксперт, газу «некуда деваться», а месторождения работают. Поэтому топливо нужно переключить по западному маршруту - в Китай, чтобы помочь газифицировать Пекин.

«Какое-то время все шло нормально, но вот последнее время возникли паузы. Я думаю, что они будут разрешены», - добавил эксперт.

Станкевич пояснил, что Монголия ухватилась за предложение газифицировать и ее. То есть республика получит не только деньги за транзит.

«Монголия нуждается в электричестве, а Россия берется помочь еще: одну ТЭЦ построить, одну реконструировать, которые как раз будут работать на газе. Заодно идут разговоры о том, чтобы Россия поучаствовала в модернизации Улан-Баторской железной дороги, потому что нужно возить различные товары, и аэропорта в Улан-Баторе», - заключил Станкевич.

Ранее Путин встретился с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в государственном дворце в Улан-Баторе. Перед началом переговоров российский президент оставил запись в книге почетных гостей.