03 сентября 2024, 10:48

Запад уличили в воровстве молдавского языка

РИА «Новости»
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Страны Запада «украли» у Молдавии ее язык, тем самым показав беспрецедентную степень подлости и низости. Об этом на международном форуме «Лидеры Евразии» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что Молдавии навязали румынский язык.

«Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», - подчеркнула дипломат.

Также Захарова отметила, что ранее разговаривала с представителями гражданского общества и журналистами из Молдавии и узнавала их мнение о происходящем. По ее оценке, Запад постоянно обманывает молдавских жителей, пользуясь их миролюбием. Она призвала народ Молдавии «пробудиться» и дать отпор западным государствам.

Ранее депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский предположил, что страна может превратиться в «евроокраину». Он объяснил, что Молдавия слепо взяла курс на евроинтеграцию вопреки своим интересам.

Отношения Молдавия Запад
03 сентября 2024, 11:17
«Символическая и практическая стороны». Почему визит Путина так важен Монголии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал 360.ru что у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны.

Отношения России и Монголии довольно тесные, но их «надо срочно продвинуть вперед», отметил политолог. По его словам, в последнее время ряд важных вопросов забуксовал. Через республику должен пройти трансмонгольский газопровод, также известный как «Сила Сибири - 2».

«Его особенность в том, что западный маршрут должен как раз переключить тот газ, который раньше шел в Европу, а теперь не может по известным причинам», - добавил Станкевич.

В итоге, продолжил эксперт, газу «некуда деваться», а месторождения работают. Поэтому топливо нужно переключить по западному маршруту - в Китай, чтобы помочь газифицировать Пекин.

«Какое-то время все шло нормально, но вот последнее время возникли паузы. Я думаю, что они будут разрешены», - добавил эксперт.

Станкевич пояснил, что Монголия ухватилась за предложение газифицировать и ее. То есть республика получит не только деньги за транзит.

«Монголия нуждается в электричестве, а Россия берется помочь еще: одну ТЭЦ построить, одну реконструировать, которые как раз будут работать на газе. Заодно идут разговоры о том, чтобы Россия поучаствовала в модернизации Улан-Баторской железной дороги, потому что нужно возить различные товары, и аэропорта в Улан-Баторе», - заключил Станкевич.

Ранее Путин встретился с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в государственном дворце в Улан-Баторе. Перед началом переговоров российский президент оставил запись в книге почетных гостей.

Владимир Путин Монголия
03 сентября 2024, 11:07
Президента Монголии пригласили на празднование юбилея Победы в Москве
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. Выступление главы государства на двусторонних переговорах опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь со стороны Монголии в адрес СССР в годы Великой Отечественной войны.

Также Путин пригласил монгольского коллегу на саммит БРИКС , который пройдет в Казани в октябре. По словам президента, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения объединения. Хурэлсух принял это предложение.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Улан-Батора 2 сентября. В центр монгольской столицы президент приехал на машине Aurus. Главу государства поприветствовали почетный караул и конная гвардия.

Владимир Путин Монголия Москва
03 сентября 2024, 07:49
Фон дер Ляйен попросила ЕС выдвигать женщин на пост еврокомиссаров
Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требует от некоторых стран, чтобы они выдвигали женщин на посты еврокомиссаров ради соблюдения гендерного равенства. Об этом сообщила газета Politico.

Европейские чиновники рассказали изданию, что глава ЕК «усиливает давление» на государства ЕС в вопросе гендерного равенства. Три дипломата из Евросоюза уточнили, что дер Ляйен просила выдвинуть женщин как минимум пять стран, в том числе Мальту и Словению Другие источники газеты добавили, что европейские государства не отвечают на призывы еврокомиссара и «бросают вызов ее власти». По словам одного из дипломатов, премьер Мальты Роберт Абела проигнорировал просьбу фон дер Ляйен и отказался заменять на женщину уже выбранного кандидата.

В издании объяснили, что если в новом составе еврокомиссии не удастся соблюсти гендерное равенство, то глава ЕК провалит заявленную ей пару месяцев назад цель.

Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал, что фон дер Ляйен забыла о продвигаемой ей экологической повестке. Она начала говорить о милитаризации ЕС и возрождении военной промышленности, но на деле заниматься этим не будет, предположил эксперт.

Еврокомиссия Женщины Евросоюз
03 сентября 2024, 04:37
Теракт в Афганистане унес жизни шестерых человек
Freepik
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Шесть человек погибли и 13 пострадали при теракте в Кабуле в Афганистане. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на заявление официального полицейского представителя Халида Задрана.

По его словам, теракт произошел в шестой зоне безопасности Кабула в районе Кала-э-Бахтиар. Террорист-смертник использовал взрывчатку. Из-за взрыва умерли шесть человек, 13 получили ранения. Их отправили в больницу. Сейчас полицейские занимаются расследованием происшествия.

Ранее теракт случился в немецком городе Золингене. Мужчина напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. В результате происшествия погибли три человека. Подозреваемый в совершении теракта сам сдался полицейским. Он пришел к правоохранителям через 26 часов после случившегося.

Афганистан Терроризм Взрывы

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