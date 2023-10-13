Запад уличили в стыдливом молчании на фоне действий Израиля

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«По требованию армии Израиля свыше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора. „Западные партнеры“ стыдливо молчат», - написал он.

Медведев задался вопросом, какой стала бы реакция Запада на подобные действия России.

«Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима об эвакуации одного из крупных городов?» - задался вопросом зампред Совбеза.

Ранее ЦАХАЛ обратился к ООН с призывом эвакуировать жителей Газы в южную часть сектора, а также посоветовал организации вывести оттуда своих сотрудников.

В ответ представители ХАМАС посоветовали жителям Газы игнорировать любые рекомендации или требования с израильской стороны.