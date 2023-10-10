Запад уличили в стремлении разорвать единство России и Белоруссии
Западные государства запланировали разорвать единство России и Белоруссии. Об этом на встрече с главой Новосибирской области Андреем Травниковым заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.
«Но мы это единство, слава Богу, сохранили. Но спокойно нам в будущем не будет, должен сказать», - заметил глава республики.
Лукашенко подчеркнул, что разведка и спецслужбы в последних докладах предупреждали его в намерении Запада разорвать единство двух стран.
Ранее президент Белоруссии отметил, что его российский коллега Владимир Путин стал убедительным и ярким примером беззаветного служения своему Отечеству.
Лукашенко выразил уверенность, что в будущем доверительное и открытое общение с Путиным станет залогом развития отношений государств в духе стратегического партнерства и подлинного союзничества.
Также белорусский лидер обещал, что его страна всегда будет помогать России.