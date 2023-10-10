Запад уличили в стремлении разорвать единство России и Белоруссии

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«Но мы это единство, слава Богу, сохранили. Но спокойно нам в будущем не будет, должен сказать», - заметил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что разведка и спецслужбы в последних докладах предупреждали его в намерении Запада разорвать единство двух стран.

Ранее президент Белоруссии отметил, что его российский коллега Владимир Путин стал убедительным и ярким примером беззаветного служения своему Отечеству.

Лукашенко выразил уверенность, что в будущем доверительное и открытое общение с Путиным станет залогом развития отношений государств в духе стратегического партнерства и подлинного союзничества.

Также белорусский лидер обещал, что его страна всегда будет помогать России.