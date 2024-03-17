17 марта 2024, 20:20

Запад уличили в попытке снизить явку россиян на зарубежных участках

РИА «Новости»
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Принимавшие участие в голосовании на выборах президента избиратели столкнулись с серьезными препятствиями, которые выстроили для них страны Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Он подчеркнул, что власти США поставили перед собой задачу не допустить большой явки на выборы проживающих там россиян. Дипломат заметил, что этому всячески содействовали релоканты с антироссийскими настроениями.

«Они стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур», - заявил Аскальдович.

Дипломат добавил, что в стороне не остались и власти Латвии, которые использовали тактику запугивания, предупредив живущих в республике россиян об уголовной ответственности за участие в голосовании.

Кроме того, в день выборов территорию вокруг посольства России оцепили, а полиция провела массовую проверку документов и даже задержала несколько человек.

«Нам приходилось противостоять всем и не допустить срыва голосования из-за рубежа. Мы с этим справились», - подчеркнул Аскальдович.

Посольство России в Латвии сообщило, что полиция устроила массовую проверку пришедших на голосование избирателей. У части из собравшихся силовики забрали документы под предлогом окончания их действия и потребовали явиться в миграционную службу для получения предписания для депортации.

США Латвия Россия Запад МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:45
Уроки гражданской обороны предложили ввести в школах Германии
Global Look Press
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Школы Германии несут ответственность не только за образование подрастающего поколения, но и за его способность противостоять современным вызовам. Поэтому в образовательные учреждения необходимо ввести уроки гражданской обороны, где школьников подготовят ко всем видам возможных кризисов, включая войну. Как сообщил журнал Der Spiegel, с таким заявлением выступила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер.

Она подчеркнула, что такие уроки помогут молодежи Германии получить необходимые навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

«Общество в целом должно хорошо подготовиться к кризисам - от пандемии до стихийных бедствий и войны. Поэтому необходимо ввести уроки и проводить учения по гражданской обороне в школах», - заявила Штарк -Ватцингер.

В качестве положительного примера она привела школы Великобритании, где для школьников часто проводят учения, в которых отрабатываются правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Министр добавила, что средним учебным заведениям также необходимо наладить тесные отношения с бундесвером. Военные вполне могут приходить на уроки и рассказывать ученикам о том, как выстраивается государственная безопасность.

«Молодые люди должны знать обо всех угрозах и уметь с ними справляться», - подчеркнула Штарк -Ватцингер.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что страны Запада могут пойти на сделку с Россией для прекращения боевых действий на Украине. Она пояснила, что обмен станет заключаться в отказе от дальнейших поставок оружия ВСУ и отказ от включения Украины в НАТО.

Школы Германии несут ответственность не только за образование подрастающего поколения, но и за его способность противостоять современным вызовам. Поэтому в образовательные учреждения необходимо ввести уроки гражданской обороны, где школьников подготовят ко всем видам возможных кризисов, включая войну. Как сообщил журнал Der Spiegel , с таким заявлением выступила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер.

Германия Школы Войны Школьники Образование
17 марта 2024, 18:53
Особенности «корейской Арматы» оценили в США
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Новый северокорейский танк опробовали в действии на недавних учениях в КНДР. Боевую машину построили на основе элементов советского Т-62, сообщило американское издание The National Interest.

Авторы материала нашли внешнее сходство между северокорейской машиной и российским танком Т-14 «Армата», который имеет общие конструктивные особенности с более старым советским Т-62. У Пхеньяна есть в арсенале история модификации этого танка.

В статье указали, что в КНДР построили девять прототипов новой машины, которую на Западе назвали M2020. Танк имеет гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, пулемет, автоматический гранатомет и пусковые установки с противотанковыми ракетами Bulsae-3.

Северная Корея в начале марта провела соревнования среди танковых экипажей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа.

КНДР Машины Танки
17 марта 2024, 17:58
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
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Территорию воинской части в Приднестровье атаковал дрон-камикадзе. В результате произошел взрыв, а затем начался пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Мингосбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва», - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что, по предварительным данным, атаковавший дрон-камикадзе летел со стороны Клеверного моста.

В пресс-службе также отметили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

В январе этого года Министерство госбезопасности ПМР заявило, что иностранцы планируют теракты и диверсии на военных объектах республики. По данным ведомства, специалисты с военным опытом прибыли с территории Украины и проходят подготовку на территории Молдавии.

Пожары Беспилотники Военные Приднестровье
17 марта 2024, 17:18
Полиция Латвии забрала документы у пришедших на выборы в посольство россиян
РИА «Новости»
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Поголовную проверку документов устроила полиция Латвии у россиян, которые пришли в посольство для участия в голосовании на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

В ведомстве подчеркнули, что все прилегающие к зданию улицы оцепили сотрудники силовых ведомств. Кроме того, у нескольких россиян забрали латвийские карты с видом на жительство с истекшим сроком годности и потребовали явиться в миграционную службу, чтобы получить предписание для выезда.

«Такая изощренная форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право в посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», - оценили ситуацию дипломаты.

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере в конце февраля заявила, что голосующие в посольстве на выборах президента россияне рискуют подпасть п од уголовное дело.

Она пояснила, что голосование также пройдет на новых территориях, которые Латвия не признала. Министр добавила, что своим участием голосующие россияне фактически поддержат специальную военную операцию, за что в республике предусмотрена уголовная ответственность.

На этой неделе после начала голосования министр дезавуировала свое заявление, заявив, что участие в выборах не означает поддержку политики государства. Либиня-Эгнере добавила, что пришедшим на выборы в посольство россиянам ничего не грозит.

Латвия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024

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