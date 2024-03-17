Запад уличили в попытке снизить явку россиян на зарубежных участках

Он подчеркнул, что власти США поставили перед собой задачу не допустить большой явки на выборы проживающих там россиян. Дипломат заметил, что этому всячески содействовали релоканты с антироссийскими настроениями.

«Они стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур», - заявил Аскальдович.

Дипломат добавил, что в стороне не остались и власти Латвии, которые использовали тактику запугивания, предупредив живущих в республике россиян об уголовной ответственности за участие в голосовании.

Кроме того, в день выборов территорию вокруг посольства России оцепили, а полиция провела массовую проверку документов и даже задержала несколько человек.

«Нам приходилось противостоять всем и не допустить срыва голосования из-за рубежа. Мы с этим справились», - подчеркнул Аскальдович.

Посольство России в Латвии сообщило, что полиция устроила массовую проверку пришедших на голосование избирателей. У части из собравшихся силовики забрали документы под предлогом окончания их действия и потребовали явиться в миграционную службу для получения предписания для депортации.