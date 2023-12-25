Запад уличили в попытках раскачать ситуацию в Сербии

Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Они предложили движению ХАМАС и правительству Израиля обменяться заложниками, сформировать новый кабмин сектора Газа и полностью прекратить боевые действия, сообщил The Times of Israel.

Египет, по информации издания, вынес на обсуждение новый план примирения. В него вошли три этапа. На первом стороны введут временный двухнедельный режим прекращения огня и освободят 40 заложников-израильтян в обмен на 120 заключенных-палестинцев.

На втором, по задумке египетской стороны, движение ХАМАС и Палестинская автономия заключат соглашение. Это позволит создать в секторе Газа и на Западном берегу Иордана технократическое палестинское правительство, которое проконтролирует восстановление анклава.

На третьем этапе Израиль и Палестина остановят боевые действия полностью. Египет рассчитывает, что ЦАХАЛ выведет танки из Газы , а ХАМАС освободит оставшихся заложников.

Тела пяти пленников нашли в подземном штабе ХАМАС в районе лагеря Джабалия. Израильские военные вскрыли тоннели, которые проходили под школой и больницей и вели к резиденции командира Северной бригады боевиков.