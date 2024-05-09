Запад уличили в попытках исказить правду о Второй мировой войне

«На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом», - заявил глава государства.

Он добавил, что Россия никогда не принижала значение помощи союзников. В стране до сих пор чтят отвагу воинов антигитлеровской коалиции, партизан и подпольщиков.

По словам Путина, Россия сейчас переживает сложный период. Будущее государства находится в руках ее граждан. Именно поэтому нужно равняться на поколение победителей - тех, кто приближал 9 мая, подытожил он.