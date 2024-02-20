Запад уличили в подготовке провокаций против жителей Польши, чтобы обвинить Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовит крупную провокацию против населения Польши. Однако виноватыми попытается выставить Россию и Белоруссию, сообщило БелТА.
«Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Белоруссию», - предупредил Лукашенко.
Глава республики добавил, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников. В ход пускают все меры: и шантаж, и подкуп, даже угрозы родным. Запад хочет заполучить «более эффективных» людей.
Лукашенко также рассказал, что страны НАТО разместили у границы России и Белоруссии тысячи бронемашин , сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Ранее спецслужбы Белоруссии уже задержали нескольких человек, готовивших диверсии на украинской границе.