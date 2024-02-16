Запад уличили в агрессивном неоколониализме

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Глава государства подчеркнул, что в поведении Запада четко прослеживаются агрессивные проявления неоколониализма.

«Неоколониализм - позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты», - сказал Путин.

Коллективный Запад, заметил он, намерен сохранить свое господство и доминирование любыми доступными средствами.

«Его агрессивные проявления мы видим в попытках <…> экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», - обратил внимание президент.

Проводимую западными государствами политику он счел одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. По словам Путина, она также стала препятствием на пути развития всего человечества. Россия, в свою очередь, сделала многое для разрушения основ колониальной системы и поддержки национально-освободительных движений.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что США подключили своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики.