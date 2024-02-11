Запад тяжело воспримет историческую часть интервью Путина

«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом на Западе, в том числе в Восточной Европе, есть множество специалистов, историков, которые будут живо интересоваться этой частью беседы. Поэтому своя аудитория тоже найдется, заключил Песков.

Пресс-секретарь президента ранее рассказал, что Карлсон сам предложил провести интервью с Путиным. Кремль опасался «гонений» на американского журналиста из-за беседы.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина привело НАТО в ярость. Альянс не может смириться с тем, что Карлсон дал людям отличную от натовской пропаганды информацию, отметил политик.