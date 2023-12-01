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Таким образом дипломат высказался о причинах и целях гибридной войны западных государств против России.

«Запад - трусы, а мы представили свои аргументы достаточно подробно, и нам никто не возразил», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что западные политические элиты сделали выбор не в пользу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией геополитических игр и сдерживания.

Заседание СМИД ОБСЕ началось 30 ноября в столице Северной Македонии. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Евросоюз после начала специальной операции.

Участие Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.