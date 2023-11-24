24 ноября 2023, 10:48

Запад столкнулся с большими потерями союзников из-за России и Китая

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Западные лидеры оказались в глубоком заблуждении, думая, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза имеют доминирующие позиции в мире. На самом деле Россия и Китай давно лишили Запад многих союзников на Глобальном Юге, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

Обозреватель подчеркнул, что Запад начал терять союзников среди внеблоковых государств. Так, КНР стала главным инвестором в Чили, кроме того, республика вместе с Россией оказались крайне активными в Африке.

«Эти страны (Глобального Юга, - прим. ред.) больше не играют за Запад», - констатировал Мюнхау.

По его словам, президент РФ Владимир Путин нашел в китайском лидере Си Цзиньпине «партнера» по борьбе с Соединенными Штатами и их союзникам.

Одной из причин провала дипломатии Запада оказалась санкционная политика, которая вызвала негативную реакцию не только в странах, попавших под рестрикции, но и в государствах Глобального Юга.

Журналист выразил уверенность, что антироссийские ограничения не только оттолкнули от западных стран остальные государства, но и оказались бесполезными. Например, свою неэффективность доказали ценовые потолки на нефть.

Высокомерие и невежество Запада могут в итоге обернуться его глобальным поражением на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с Китаем.

«Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. Не уменьшается только наше эго - и наше ощущение, что это мы, <…>, все еще управляем миром», - заключил Мюнхау.

Ранее в Конгрессе США указали на желание Китая продолжить укрепление связей с Россией. Таким образом КНР демонстрирует намерение усилить стратегическое единство против Соединенных Штатов.

Германия США Россия Запад Евросоюз Китай
24 ноября 2023, 22:39
Эстония установит дополнительные «зубы дракона» на границе с РФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эстонские власти установили дополнительные железобетонные заграждения на пограничном пункте в Нарве, чтобы подготовиться к закрытию границы с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Бетонные пирамиды впервые появились на мосту еще 16 ноября. Так местные власти отреагировали на попытку 19 беженцев из Сирии и Сомали проникнуть в страну через восточную границу Эстонии.

В Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны заявили об усилении защиты пешеходного пограничного перехода «Нарва-2», чтобы «нельзя было его использовать для незаконного пересечения границы».

В департаменте обвинили Россию в оказании миграционного давления на Эстонию и Финляндию из-за того, что с прошлой недели несколько крупных групп иностранцев незаконно пытались попасть на эстонскую территорию.

Ранее руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва заявил, что «зубы дракона» помогут сдержать волну нелегальных мигрантов. Бетонные пирамиды помешают транспортному движению на мосту, когда 1 февраля 2024 года закроется Ивангородский пограничный пункт.

Мигранты Россия Эстония
24 ноября 2023, 21:37
Власти Мурманской области перевезут 55 мигрантов к единственному работающему КПП с Финляндией
Читайте нас в: Google Новости
Ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области, где сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы пересечь российско-финскую границу, стабилизировали. Более 50 беженцев перевезут к работающему КПП на финской границе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

«55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией - МАПП „Лотта“ в Кольском районе», - заявил глава региона.

Еще около 200 иностранных граждан отправили на автобусах в Петербург, так как они решили остаться в России. Все необходимые документы и разрешения у них имеются.

Губернатор подчеркнул, что власти приняли меры вместе с правоохранителями, ситуация полностью под контролем.

Ранее финские власти сообщили об ограничении подачи заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если российские власти «не перестанут пропускать мигрантов» из таких стран, как Сирия, Ирак и Йемен без документов через границу. В Финляндии заявили, что Россия использует беженцев якобы для оказания давления на страну.

Финляндия Мигранты
24 ноября 2023, 20:26
Пашинян выразил надежду на обсуждение отношений РФ и Армении на высоком уровне
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Армения надеется, что сможет в ближайшее время на высшем уровне обсудить состояние своих отношений с Россией. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщило РИА «Новости».

Ереван, по его словам, ожидает от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, а также суверенитета, независимости и обязательств.

Пашинян указал на готовность активизировать обсуждения всех этих вопросов.

«Надеюсь в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне», - подчеркнул политик, отвечая на вопросы в прямом эфире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколькими днями ранее заявил, что страна рассчитывает на продолжение работы армянской стороны в рамках ОДКБ, а также выразил сожаление, что республика решила не принимать участие в саммите организации в Минске 23 ноября.

Армения Россия
24 ноября 2023, 19:50
Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Международный комитет Красного Креста подтвердил освобождение группы из 24 заложников палестинского движения ХАМАС. Их перевезли с территории сектора Газа, сообщил МККК в официальном аккаунте в соцсети Х.

«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных», - указали в публикации.

Красный Крест подчеркнул, что сотрудники организации помогали переправлять пленных из Газы на контрольно-пропускной пункт «Рафах». Таким образом МККК обратил внимание на свою роль в качестве нейтрального посредника между Палестиной и Израилем.

До этого издание Times of Israel сообщало, что к КПП «Рафах» на границе анклава и Египта отправилась группа из 13 израильских заложников. Их сопровождали представители Красного Креста.

Утром 24 ноября в секторе Газа стартовало четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны договорились об объявлении гуманитарной паузы и прекращении огня в зоне эскалации.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме