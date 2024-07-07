Запад разозлили переговоры Орбана и Путина

«ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию об отсутствии альтернативы военной поддержке Украины <…> На это он согласился под давлением США», - отметил он.

Журналист указал, что Орбан пошел наперекор командованию и прилетел в Москву для встречи с Путиным. Несмотря на отрицание представителей ЕС о возможности переговоров с российским лидером, «разговаривать с ним можно», добавил Райц.

Премьер Венгрии провел встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. По словам Орбана, российский лидер в совершенстве владеет навыком ведения переговоров.