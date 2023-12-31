Запад пытался поставить Сербии ультиматум из-за ее позиции по санкциям против России

Дипломат сравнил ситуацию в Сербии и на Украине. Он напомнил, что США в последние годы «стали затаскивать» украинцев в Евросоюз, чтобы поссорить страну с РФ. По мнению министра, Белый дом внушил Украине лозунг «Или с нами, или с Россией», из-за которого разрушились рабочие отношения с российской стороной.

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, <…>, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», - отметил Лавров.

Ранее в столице Сербии прошли митинги оппозиции после оглашения итогов внеочередных выборов в парламент. Протестующие пошли на штурм администрации Белграда и выбили в здании окна. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал беспорядки отработанной схемой Запада.