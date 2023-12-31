31 декабря 2023, 07:49

Запад пытался поставить Сербии ультиматум из-за ее позиции по санкциям против России

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Запад попытался поставить Сербию перед выбором: либо страна присоединится к антироссийским санкциям, либо она столкнется с государственным переворотом. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат сравнил ситуацию в Сербии и на Украине. Он напомнил, что США в последние годы «стали затаскивать» украинцев в Евросоюз, чтобы поссорить страну с РФ. По мнению министра, Белый дом внушил Украине лозунг «Или с нами, или с Россией», из-за которого разрушились рабочие отношения с российской стороной.

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, <…>, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», - отметил Лавров.

Ранее в столице Сербии прошли митинги оппозиции после оглашения итогов внеочередных выборов в парламент. Протестующие пошли на штурм администрации Белграда и выбили в здании окна. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал беспорядки отработанной схемой Запада.

Сербия Санкции Россия Запад Евросоюз
31 декабря 2023, 08:12
Две американские военные базы в Сирии подверглись ракетным атакам
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Боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» запустили ракеты по двум военным базам США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило издание Аl Mayadeen.

Обстрелам подверглись американские военные объекты рядом с газовым месторождением Конико и месторождением нефти Эль-Омар.

«Бомбардировка базы „Конико“ была совершена партией из 12 ракет. Каждая достигла свою цель внутри базы», - указали в издании.

Американские средства противовоздушной обороны сработали, но сбить ракеты противника им не удалось.

Базу «Эль-Омар» боевики атаковали с помощью трех беспилотников. Взрывы на военном объекте услышали жители соседних населенных пунктов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предпримут все меры для защиты своих военных после атак в Сирии. Он прокомментировал удары по объектам проиранских групп и указал на опасность, исходящую от ливанской шиитской группировки «Хезболла» на севере Израиля.

США Сирия Взрывы
30 декабря 2023, 18:40
Полиция Таиланда обнаружила тело утонувшего в море россиянина
Unsplash
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Российский турист утонул в море неподалеку от курортного острова Самуи в Таиланде. Тело 33-летнего мужчины обнаружила местная полиция, сообщила газета Bangkok Post.

По версии правоохранителей, россиянин ночью отплыл далеко от берега и утонул. После его пропажи друзья мужчины обратились в полицию. Спасатели пытались найти исчезнувшего путешественника, но не смогли. Через какое-то время волны прибили тело россиянина к берегам острова.

«Тело было отправлено в больницу Самуи для патологоанатомического исследования», - указали в издании.

В газете добавили, что власти Таиланда уведомят о случившемся посольство России.

Ранее двое российских туристов погибли на севере Индии. Местные жители нашли тела путешественников в горячих источниках в двух километрах от населенного пункта Маникаран. Погибшие имели российское гражданство, их паспорта и телефоны лежали рядом с бассейном. В гостевом доме полиция обнаружила письмо, в котором туристы просили передать их вещи в посольство.

Россия Таиланд Полиция
30 декабря 2023, 17:33
«Не могу поверить, что он станет кандидатом». Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «негодяем и мошенником» и признался, что не может поверить в то, что он снова намерен баллотироваться на пост. Заявление прозвучало в интервью Breitbart News.

«Он мошенник. Он негодяй. Он плохой парень <…> Парень не может говорить, связать два предложения. <…> Я не могу поверить, что он станет кандидатом», - признался экс-президент США.

Самому Трампу запретили участвовать в праймериз уже в двух американских штатах. Еще 12 штатов собираются ввести аналогичный запрет через судебную систему. Политолог Сергей Марков в беседе с «360» предположил, что до 15 демократических штатов запретят участвовать в выборах Трампу, до 15 республиканских - Байдену, однако «выборы состоятся, на одних победит Трамп, на других - Байден», за чем последует гражданская война, в результате США разрушатся как держава.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
30 декабря 2023, 14:46
Основатель правящей партии в Грузии вернулся в политику
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Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вернулся в политику страны. На съезде партии, состоявшемся 30 декабря, его избрали ее почетным председателем.

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вернулся в политику страны. На съезде партии , состоявшемся 30 декабря, его избрали ее почетным председателем.

«Ровно три года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот по собственной инициативе, как почетный председатель партии, возвращаюсь в политическую жизнь», - обратился он к собравшимся.

Иванишвили напомнил, что пришел в политику «не ради должности», а с верой в то, что это «послужит интересам страны и народа». Уходя, он был уверен, что выполнил свою миссию, но сейчас появились новые задачи. В условиях разрушения оппозиции «растут риски» в правящей партии - без оппозиционных сил она может слишком «расслабиться». Вырастают, по словам Иванишвили, и риски коррупции. Все это привело его к «неудобному решению» вернуться, подытожил он. Политик уточнил, что не станет вмешиваться в управление, а будет лишь консультантом партии.

В 2019 году Бидзина Иванишвили заявлял о важности сотрудничества Грузии с Россией.

Грузия Депутаты

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