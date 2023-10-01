Запад призвали отменить потолок цен на российскую нефть
Потолок цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не повлиял на сокращение доходов России от экспорта углеводородов. Об этом написал нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли.
В своей колонке для Bloomberg эксперт пояснил, что ограничительные меры Запада спровоцировали рост рискованных операций по перевалке нефти в море с одних танкеров на другие, что повысило вероятность экологической катастрофы в случае аварии и разлива углеводородов.
Также Ли напомнил о росте мировых цен на нефть за последние месяцы. Эффективность потолка цен изначально зависела от потребности России в западных судах для продолжения движения нефти на международные рынки и готовности экспортировать ее в рамках установленного Западом потолка, резюмировал стратег.
Ранее замглавы британского Минфина Джоанна Пенн заявила, что Великобритания ранее предложила остальными странами G7 обсудить эффективность потолка цен на нефть из России и возможность его пересмотра.