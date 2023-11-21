21 ноября 2023, 02:08

Запад призвал Украину начать переговоры с Россией

flickr.com
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Некоторые западные страны призвали Украину начать переговоры с Россией. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Заявление чиновника опубликовали на сайте ведомства.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики боевых действий на Украине, прекращению огня и так далее», - заявил Данилов.

По его мнению, эти разговоры связаны с тем, что союзники Украины боятся Россию. Данилов предупредил, что победа позволит России в ближайшие десятилетия выстроить «новую ось» силы, в которую войдут не только КНДР, Китай и Иран, но и некоторые европейские страны.

Вопрос о принадлежности Крыма Данилов назвал лакмусовой бумажкой для Запада и тестом для Украины.

Ранее Данилов рассказал, в каком случае на Украине возможна демобилизация.

Переговоры Запад Украина
21 ноября 2023, 02:43
Стало известно, из-за чего провалились переговоры России и Украины
РИА «Новости»
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Страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией в марте 2022 года и продолжить конфликт. Об этом рассказали бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург и бывший председатель Военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куятв в статье для Brave New Europe.

Фон дер Шуленбург сообщил, что уже через месяц после начала СВО Россия и Украина в ходе переговоров согласовали условия урегулирования конфликта. Украинские власти обещали отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз в обмен на признание территориальной целостности страны. Но, по словам экс-советника, эти успешные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО.

«Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США», - выразил уверенность бывший советник генсека ООН.

В статье также указали, что в начале конфликта Зеленский стремился к миру и пытался организовать переговоры через посредничество бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали киевские власти начать переговоры с Россией.

Переговоры НАТО Украина ООН
21 ноября 2023, 02:29
Британских депутатов напугали крысы в домах военных
Freepik
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Депутаты парламента Великобритании рассказали замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу о крысах, плесени и сырости в домах британских военных. Об этом написала газета Evening Standard.

Депутат от Либерально-демократической партии Хелен Морган заявила, что один из ее избирателей живет в казарме, «кишащей крысами».

«В прошлом году почти пять тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость. Год спустя слишком большое число наших военнослужащих и их семей столкнулись с такой же проблемой», - заявил депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.

Авторы издания утверждают, что Картлидж пообещал, что в правительстве Великобритании выделят дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он заверил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью проведут в 60% нуждающихся в ремонте домов.

Ране издание Daily Express сообщило, что британская атомная подлодка Audacious , предназначенная для противостояния России, вот уже почти год ждет ремонта рядом с другими ржавеющими судами.

Великобритания Военные
21 ноября 2023, 00:56
Умер угнавший истребитель из СССР в Японию летчик-перебежчик Беленко
Википедия
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Советский летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию, умер в США почти два месяца назад. Газета The New York Times написала об этом только сейчас.

«Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни», - сказано в сообщении.

По информации издания, Беленко умер в кругу семьи, рядом находились его сыновья Том и Пол.

В 1976 году Виктор Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 в Японию. Таким образом противники СССР по «Холодной войне» смогли изучить новейшую на тот момент советскую военную разработку. Благодаря предательству летчик получил политическое убежище в США, а позже и гражданство.

В субботу, 18 ноября, стало известно, что действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Перебраться через линию боевого соприкосновения ему помог российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода.

США СССР Самолеты
21 ноября 2023, 00:33
Польских дальнобойщиков забросали камнями на Украине
РИА «Новости»
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Жители Украины стали забрасывать камнями грузовые машины польских дальнобойщиков на границе. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, украинцы кидают камни в ожидающие отправления польские фуры. У одного транспортного средства не только разбили фары и стекла, но и украли аккумуляторы. Неизвестные на Украине также сожгли полуприцеп с польскими номерами.

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали перекрыть четвертый пункт «Медыка - Шегини» с 21 ноября.

По данным СМИ, Украина и Польша намерены инициировать судебные разбирательства из-за польских перевозчиков, которые перекрыли границу. Протестующие хотят восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских грузовиков.

Ранее стало известно, что Украина столкнулась с перебоями в поставках ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой резко поднялась цена доставки автомобильного газа.

Украина Польша

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