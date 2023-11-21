Запад призвал Украину начать переговоры с Россией

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики боевых действий на Украине, прекращению огня и так далее», - заявил Данилов.

По его мнению, эти разговоры связаны с тем, что союзники Украины боятся Россию. Данилов предупредил, что победа позволит России в ближайшие десятилетия выстроить «новую ось» силы, в которую войдут не только КНДР, Китай и Иран, но и некоторые европейские страны.

Вопрос о принадлежности Крыма Данилов назвал лакмусовой бумажкой для Запада и тестом для Украины.

Ранее Данилов рассказал, в каком случае на Украине возможна демобилизация.