По его словам, глава ЕК ставит на стратегические позиции лоялистов, выстраивая систему таким образом, чтобы ни один человек не получал чрезмерное влияние.

«Председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального „захвата власти“», - подчеркнул Фази.

Журналист напомнил, что ЕК уже на протяжении 15 лет пытается усилить свое влияние, используя для этого в том числе конфронтацию с Россией и «перманентный кризис» в Европе. Глава комиссии планирует изменить и бюджетную систему ЕС, чтобы с помощью единого национального фонда иметь возможность давить на неугодные страны. По мнению Фази, переизбрание фон дер Ляйен приблизит ЕС к самой зловещей и беспокойной фазе его существования.

Ранее о «захвате власти» ЕК в Евросоюзе сообщила газета Politico. Фон дер Ляйен избавилась от неугодного еврокомиссара и обрела полный контроль над делами объединения, заключило издание.