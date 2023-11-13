Запад предложил Украине новый способ борьбы с Россией

Взамен современным танками европейские страны предложили Украине альтернативу. ЕС хочет заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы та заменила двигатели и часть электроники и установила динамическую броню в старых советских танках Т-72М. После этого Европа хочет переименовать технику в Т-72ЕА и отправить ВСУ.

По данным издания, Дания планирует передать порядка 15 танков. Благодаря этому Европа соберет для Украины до 105 единиц Т-72ЕА.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ до сих пор не научились правильно пользоваться немецкими танками Leopard. Поэтому, по его словам, украинская армия рискует полностью лишиться этих боевых машин.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в начале ноября сообщал, что за 10 дней российские подразделения ликвидировали свыше пяти танков Leopard в зоне столкновений. Он уточнил, что ответственные военные применили современные методы ведения боя.