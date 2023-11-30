«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», - сказал он.

Снижение объемов военной помощи и провал попытки переманить Глобальный Юг на сторону Украины, по мнению Руслана Бортника, повлияли на приближение переговоров двух стран. Он заявил, что киевскому режиму из-за нестабильности на Западе предстоит пересмотреть стратегию противостояния России.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией. Советник чешского премьер-министра по безопасности Томаш Пояр назвал кипрский сценарий урегулирования конфликта более вероятным, чем корейский. Он допустил, что стороны объявят перемирие.

В западных изданиях начали появляться материалы, которые призваны настроить украинское общество на перемирие с Россией. Политолог Руслан Бортник заявил в эфире канала «Новости. LIVE» , что началась подготовка к переговорам.