Запад потребовал от Панамы и Либерии усилить контроль над исполнением санкций против РФ

Уточняется, что Запад убеждает эти страны усилить надзор за судами под их флагами, чтобы «убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных».

Западные нефтяные санкции против России действуют с 5 декабря 2022 года. Предполагалось, что к 2030 году экспорт российских газа и нефти уменьшится на 40–50%, - таков прогноз Международного энергетического агентства. Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт недавно заявил журналистам о намерении Соединенных Штатов «сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь». Он уточнил, что американские власти собираются вдвое сократить доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году. Таким образом они надеются «изменить поведение России».