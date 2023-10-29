Украина стала несостоявшимся государством из-за экономических обязательств перед Западом. Таким мнением обозреватель Эдельберто Лопес Бланч поделился с изданием Rebelión.

«Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги - и в случае смены власти тоже», - написал он.

По словам журналиста, киевским властям приходится брать новые кредиты, соглашаясь на более жесткие условия. В результате подобных действий долг растет, а киевский режим «бесплатно отдает предприятия западным кредиторам», резюмировал обозреватель.

Украинский лидер ранее получил двойной удар со стороны западных союзников. Власти Словакии и Венгрии объединились в решении больше не отправлять оружие Вооруженным силам Украины. Также эти страны заблокировали очередной пакет помощи Украине от Евросоюза.